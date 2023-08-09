В Орловской области при пожаре пострадал пенсионер

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в гараже мансардного типа на улице Садовой поселка Нарышкино произошло 8 августа, около двух дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горели один гаражный бокс и кровля над смежным боксом. По оценкам специалистов, огонь мог распространиться на рядом стоящие гаражи. В результате пожара один гаражный бокс выгорел изнутри, сгорела кровля, кроме этого сгорел находившийся внутри автомобиль Лада Калина. Смежный гаражный бокс закопчен изнутри по всей площади.

В МЧС рассказали, что на пожаре пострадал 68-летний собственник сгоревшего гаража, который в начале пожара находился в гараже. Пенсионер был госпитализирован в областную больницу с термическими ожогами. Отметим, что в тушении принимали участие добровольцы. В причинах пожара разбираются специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано пять возгораний.