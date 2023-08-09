В Орле стартовал XIII этап чемпионата России по пляжному волейболу

Волейбольная площадка на площади Ленина
Фото: Елена Зябкина
Орловские поклонники волейбола смогут увидеть в игре лучших «пляжников» России. Борьба за награды развернется сразу на двух площадках города.
Известно, что квалификация стартовала 9 августа в 10:00. В это время на площадку #3 на Центральном стадионе имени Ленина выйдет и орловская пара – Дмитрий Казачков и Иван Скотников.
Полное расписание на 9 августа можно посмотреть по ссылке.
10 августа волейболисты сыграют матчи основной сетки на пляжных площадках на стадионе имени Ленина и на главной площади Орла.
Игры плей-офф пройдут на пляжной площадке на стадионе имени Ленина и на главной площади Орла 11 августа.
Полуфиналы и финалы состоятся 12 августа на пляжной площадке на стадионе имени Ленина.