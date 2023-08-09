В Орловской области прошли Всероссийские соревнования по мотокроссу

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Кубок России Национальной мотоциклетной федерации, а также открытый турнир среди мальчиков и девочек состоялся в городе Ливны. Соревнования были приурочены к 80-ой годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в Центре по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

На старт вышли мотоциклисты Орла, Липецка, Воронежа, Брянска, Курска, Мурманска, Москвы, Нового Уренгоя и других городов.

Победителями в своих классах стали Александр Васильев, Сергей Ефремов, Вадим Старчиков, Максим Выгузов, Светлана Кузнецова, Егор Борисов, Тимофей Серов, Илья Клецман.