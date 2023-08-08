В Орле благоустроят скверы Гуртьева и Бунина

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Ход проектных работ проконтролировал губернатор Орловской области Андрей Клычков, он рассказал на что будет акцентирована работа по благоустройству скверов.

– Этот сквер находится в самом центре города, является публичным местом и давно заслуживает того, чтобы его благоустроили. Орловцы проголосовали за этот сквер, как и за сквер имени Бунина, поэтому все работы необходимо выполнить с учетом мнения самих жителей, – отметил Андрей Клычков.

Рабочим предстоит облагородить сквер имени Генерала Гуртьева на площади 3,5 гектара и сквер имени Бунина на 2,2 гектара. Эти места отдыха орловцев представляют собой единое композиционное пространство. В ходе благоустройства планируется сохранить общую геометрию территории, систематизировав сеть существующих дорожек и сделав их более правильной формы.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в скверах установят современное освещение, что позволит орловцам комфортно гулять в вечернее время. У библиотеки будут два дополнительных прохода с местами для отдыха. В планах также обустроить дополнительные парковочные места. В настоящее время объекты благоустройства находятся в стадии проектирования.

В этом году планируется разработать проект, а в следующем – приступить к благоустройству.