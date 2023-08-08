Орловский полицейский стал фигурантом уголовного дела

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Следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении начальника ОЭБиПК ОМВД России «Орловский» по признакам получении взятки. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Орловской области.

По версии следствия, полицейский в августе 2023 года получил от директора одного из СНТ Орловского района деньги за отказ в возбуждении уголовного дела по факту кражи директором СНТ денег. При получении полицейским второй части взятки в сумме 350 тысяч рублей он был задержан.

Как сообщили в УМВД России по Орловской области, оперативниками собственной безопасности УМВД проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

По информации пресс-службы СУ СК России по Орловской области, в отношении подозреваемого мужчины проводятся необходимые следственные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.