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НовостиОбщество8 августа 2023 11:44

Мценский краеведческий музей оснастят за 611 тысяч рублей

В этом году городской краеведческий музей имени Соловьева отремонтировали
Елена Зябкина

В музейном здании на улице Ленина в июле-августе после ремонта разместятся экспозиции и фонды Мценского городского краеведческого музея имени Соловьева, доставлено выставочное оборудование для фондов: шкафы и картотека.

В музее появятся новые выставочные стенды − конструкции, созданные для представления продукции и услуг на ярмарках, выставках, конференциях и других мероприятиях в музее. Установлен ресепшен для кассира, также в выставочном зале на втором этаже произведен монтаж выставочного подвесного оборудован. Стоимость работ составила 611 тысяч рублей.

В пресс-службе правительства Орловской области рассказали, что пока идут ремонтные работы мценский музей расположился по адресу: улица Тургенева, дом 104.