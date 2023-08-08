Мценский краеведческий музей оснастят за 611 тысяч рублей

В музейном здании на улице Ленина в июле-августе после ремонта разместятся экспозиции и фонды Мценского городского краеведческого музея имени Соловьева, доставлено выставочное оборудование для фондов: шкафы и картотека.

В музее появятся новые выставочные стенды − конструкции, созданные для представления продукции и услуг на ярмарках, выставках, конференциях и других мероприятиях в музее. Установлен ресепшен для кассира, также в выставочном зале на втором этаже произведен монтаж выставочного подвесного оборудован. Стоимость работ составила 611 тысяч рублей.

В пресс-службе правительства Орловской области рассказали, что пока идут ремонтные работы мценский музей расположился по адресу: улица Тургенева, дом 104.