Обучение своих детей в автошколе оплатили материнским капиталом 22 орловские семьи

. Фото: Елена Зябкина

Одним из популярных направлений у орловских семей, распоряжающихся средствами материнского капитала является образование. С начала действия программы 3 504 семьи в регионе направили маткапитал на образование.

В отделении Социального фонда России по Орловской области отмечают, что средства маткапитала также можно потратить на оплату обучения в автошколе. В этом году такой возможностью воспользовались 22 семьи.

Подать заявление можно электронно на портале госуслуг. На его заполнение уйдет всего несколько минут. Потребуется ввести данные договора об оказании образовательных услуг, реквизиты автошколы с указанием банковского счета, на который после рассмотрения заявления поступят средства материнского капитала. Помимо этого, с заявлением можно обратиться лично в клиентские службы Социального фонда по месту жительства.

Отмечается, что у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность.