В Орловской области за сутки утонули два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Первый смертельный случай произошел 7 августа, в 8:54. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В искусственном водоеме в деревне Миляево Ливенского района на поверхности воды очевидцы обнаружили тело женщины и вызвали спасателей. Сотрудники оперативной группы Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона извлекли на берег тело женщины и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Вечером, около четырех часов очевидцы обнаружили в реке Сосна Ливенского района утонувшего подростка. В МЧС рассказали, что место, где утонул орловец не оборудовано для купания. Со слов очевидцев мальчик зашел в воду, нырнул и больше не вынырнул. Видевшие случившуюся на воде трагедию вытащили тело на берег, по прибытию скорой помощи медики констатировали смерть 13-летнего подростка.