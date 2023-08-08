Орловцы доставили на фронт 170 тонн бутилированной воды

Фото: сайт правительства Орловской области

Регион передал очередную партию 20 тонн бутилированной воды военнослужащие, выполняющим боевые задачи в районе города Артемовск. В общей сложности отвезли на фронт уже 170 тонн воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Сейчас как никогда остро мы понимаем, как нужна вода в жаркую погоду, особенно в условиях интенсивных действий, когда на ближайшие десятки километров нет ни магазинов, ни колодцев и других источников воды, – подчеркнул глава региона.

Помимо этого, губернатор рассказал, что участники СВО благодарят Орловщину за помощь. Они чувствуют заботу и поддержку, единство фронта и тыла.

Отметим, что в Орле открыты пункты сбора питьевой бутилированной воды для бойцов – в центре «Патриот57» на улице Привокзальная, 8, и Администрации Орловского муниципального округа на улице Полярная, 12.