Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 6:43

Орловцы доставили на фронт 170 тонн бутилированной воды

Всего в зону СВО доставят 200 тонн живительной влаги
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Регион передал очередную партию 20 тонн бутилированной воды военнослужащие, выполняющим боевые задачи в районе города Артемовск. В общей сложности отвезли на фронт уже 170 тонн воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Сейчас как никогда остро мы понимаем, как нужна вода в жаркую погоду, особенно в условиях интенсивных действий, когда на ближайшие десятки километров нет ни магазинов, ни колодцев и других источников воды, – подчеркнул глава региона.

Помимо этого, губернатор рассказал, что участники СВО благодарят Орловщину за помощь. Они чувствуют заботу и поддержку, единство фронта и тыла.

Отметим, что в Орле открыты пункты сбора питьевой бутилированной воды для бойцов – в центре «Патриот57» на улице Привокзальная, 8, и Администрации Орловского муниципального округа на улице Полярная, 12.