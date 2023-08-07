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НовостиОбщество7 августа 2023 14:19

В Орле построят спортивный комплекс на улице Матвеева за 220 миллионов рублей

Предварительные работы на территории будущего физкультурного комплекса уже начались
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время на территории будущего физкультурно-оздоровительного комплекса огорожена площадь строительства, завозится песок, выполняются земляные работы.

Спортивный объект будет включать три спортивных зала: универсальный, зал для занятий танцевальным спортом и тренажерный зал, а также раздевалки, тренерские, хозяйственные и технические помещения.

Стоимость работ превысит 220 миллионов рублей.

Известно, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стартовало в рамках исполнения поручения губернатора.