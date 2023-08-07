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НовостиПроисшествия7 августа 2023 13:54

Экс-начальник районного отдела судебных приставов Орла предстанет перед судом

Бывший пристав обвиняется в превышении полномочий
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения одного из районных отделов Федеральной службы судебных приставов города Орла. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий.

Из материалов уголовного дела известно, что пристав в период с 2011 по 2021 годы, чтобы сделать видимость плодотворной работы, давала незаконные указания своим подчиненным о нерегистрации поступавших исполнительных документов, выданных судами и органами, осуществляющими взыскания денег, чем совершила действия явно выходящие за пределы полномочий. Таким образом, не зарегистрировано свыше пяти тысяч исполнительных документов.

– По уголовному делу осуществлен значительный объем следственных и процессуальных действий. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФССП России по Орловской области и УФСБ России по Орловской области, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

По завершении предварительного следствия уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.