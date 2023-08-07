В Орловской области сбили беспилотник

. Фото: Елена Зябкина

Беспилотный летательный аппарат был сбит в ночь с 5 на 6 августа в Знаменском районе Орловской области.

Ситуацию прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он рассказал, что в происшествии обошлось без пострадавших.

– Уважаемые жители Орловской области. Хочу прокомментировать информацию об обнаружении на территории региона обломков беспилотного летательного аппарата. В Знаменском районе Орловской области на минувших выходных в ночь на воскресенье сбит беспилотник самолетного типа, в результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет. Во взаимодействии с силовыми структурами мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области, – отметил глава региона.