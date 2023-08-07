В Орловской области торжественно открыли парк «Земля вятичей»

Фото: пресс-службы губернатора Орловской области

Торжественное открытие благоустроенного парка стало подарком всем кромчанам ко Дню района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В мероприятии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, а также глава Кромского района Андрей Усиков.

– Уверен, что потенциал «Земли вятичей» может широко использоваться в проведении мероприятий событийного туризма. Таких, как фестиваль «Слива-град». Этот фестиваль становится одной из визитных карточек района. Не случайны его яркая, теплая, праздничная атмосфера, энергия и широкий размах – все это свойственно древней Кромской земле, ее жителям. Как и другие замечательные черты характера кромчан: трудолюбие, взаимопомощь, сила духа, искренний патриотизм, – подчеркнул глава региона.

В Укромном парке «Земля вятичей» оборудовали памп-треки и скейт-площадку, которые станут отличным местом для активного отдыха и занятий спортом.

В парке для удобства посетителей установлены беседки и качели. Они создают прекрасную атмосферу для отдыха и развлечений местных жителей. Для маленьких кромчан в парке появился детский городок.