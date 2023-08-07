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НовостиПроисшествия7 августа 2023 11:35

Орловец ответит в суде за убийство жены

Преступление, по предположению следствия, мужчина совершил в Дмитровске в январе
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Дмитровска, который обвиняется в убийстве своей супруги.

– Следствием установлено, что 20 января 2023 года обвиняемый находился вместе со своей 27-летней супругой в частном доме в городе Дмитровске, где между ними произошел словесный конфликт. В ходе конфликта мужчина нанес супруге множественные удары в ножом в область туловища, шеи, конечностей, от которых она погибла на месте, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Чтобы раскрыть дело об убийстве орловчанки, специалисты провели более 15 судебных экспертиз, в том числе стационарную судебно-психиатрическую. Обвиняемый мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.