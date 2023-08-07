В Орле 27 маршрутка сбила насмерть пешехода

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, авария случилась 6 августа в Орле на Наугорском шоссе.

В 8:30 64-летний водитель автобуса «ПАЗ», ехал по 27 маршруту со стороны улицы Цветаева в направлении улицы Лескова. В районе дома № 42 по Наугорскому шоссе он сбил 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы, от полученных телесных повреждений мужчина умер.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП, в результате пострадали пять человек.