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НовостиПроисшествия7 августа 2023 9:59

В Орле пожарные спасли восемь человек из многоэтажки

Из многоквартирного дома на улице Рощинской также эвакуировали 20 орловцев
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома на улице Рощинской Орла произошло 6 августа, около семи вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К тому моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, открытым пламенем горел балкон на шестом этаже, а кроме огонь распространялся на смежные этажи. Сообщается, что в подъезде было сильное задымление. Звеньями газодымозащитников было спасено восемь человек и 20 эвакуировано, среди них двое детей.

В результате возгорания в квартире, в которой начался пожар повреждены огнем помещения на трех квадратных метрах, сгорел балкон, остальная квартира закопчена, в квартире на седьмом этаже от огня пострадал балкон, на пятом этаже балкон закопчен по всей площади.

Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при курении.