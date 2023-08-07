В Орле пожарные спасли восемь человек из многоэтажки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома на улице Рощинской Орла произошло 6 августа, около семи вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К тому моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, открытым пламенем горел балкон на шестом этаже, а кроме огонь распространялся на смежные этажи. Сообщается, что в подъезде было сильное задымление. Звеньями газодымозащитников было спасено восемь человек и 20 эвакуировано, среди них двое детей.

В результате возгорания в квартире, в которой начался пожар повреждены огнем помещения на трех квадратных метрах, сгорел балкон, остальная квартира закопчена, в квартире на седьмом этаже от огня пострадал балкон, на пятом этаже балкон закопчен по всей площади.

Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при курении.