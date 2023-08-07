Орловцы передали в зону СВО еще 10 тонн воды.

Фото: правительство Орловской области

В годовщину освобождения области от нем6цко-фашистских захватчиков Орловская область передала 10 тонн бутилированной воды военнослужащим, выполняющим боевые задачи в районе города Кременная. Орловцы взяли с собой флаг области, который подписали для орловского музея многие подразделения. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Участники СВО записали для жителей свои поздравления с Днем освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Военнослужащие поблагодарили орловцев за поддержку и сказали самые добрые слова в адрес всех жителей региона.

– 80 лет назад Орел открыл путь к Великой Победе, спустя годы мы снова встали в строй, защищая Правду и мир нашей земли. Одна страна - один народ - одна большая и сплочённая семья. Всё трудности мы проходим вместе и успехи - одни на всех, – подчеркнул губернатор.

Напомним, Орловская область в общей сложности закупила 200 тонн бутилированной воды для передачи бойцам СВО.