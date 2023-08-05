В Орле в День города состоялся митинг Памяти

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Митинг прошел 5 августа в сквере Танкистов. В нем приняли участие губернатор Андрей Клычков, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольце, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, исполняющая обязанности главы Троицкого района ЛНР Лариса Резникова а также представители орловских организаций.

– 5 августа 1943 года, ровно 80 лет назад, свершилось событие, в которое верили и которого с нетерпением ждали миллионы людей. К этому времени уже месяц шли кровопролитные бои на Орловско-Курской дуге. Фашистское наступление сорвано. Оно разбилось о неприступную силу недрогнувших и стоявших насмерть советских дивизий, – отметил глава региона в своем выступлении.

Орловцев с праздникои поздравил министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев он отметил, что память о легендарной битве за Орел передается от поколения к поколению, бережно хранится ветеранами и благодарными потомками.

На митинге торжественно пронесли Красный флаг от Вечного огня к дому № 5 на площади Мира, закрепили его на флагштоке и подняли над зданием, а также вынесли Меч Победы.

Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания.