В Орле состоялось торжество по поводу 80-й годовщины освобождения региона

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

До начала мероприятия в фойе театра работали тематические выставки и выступали творческие коллективы области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Память героев, павших во время освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков, участники торжественной встречи почтили минутой молчания.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения государственных и региональных наград.

Так, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил начальнику Управления МВД России по Орловской области Юрию Савенкову орден Александра Невского. За выдающиеся заслуги перед Орловской областью глава МВД России Владимир Колокольцев был отмечен знаком «Гордость и Слава Орловщины».

Той же почетной награды были удостоины председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, научный консультант лаборатории селекции семечковых культур института селекции плодовых культур Евгений Седов, народный артист РФ Валерий Баринов, председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжа.

Завершилось мероприятие творческим концертом с участием лучших исполнителей и творческих коллективов Орловской области.