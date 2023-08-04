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НовостиОбщество4 августа 2023 14:28

В Орловской области открыли новый пешеходный мост через реку Раковка

Переправа появилась в селе Голунь Новосильского района
Елена Зябкина
Фото: районная газета «Новосильские вести»

Фото: районная газета «Новосильские вести»

Мост был крайне необходим местными жителями, так как он дает возможность быстро и безопасно добраться до Голунской средней школы. Об этом сообщает районная газета «Новосильские вести».

Работы по сооружению новой переправы были начаты еще весной. Рабочие подготовили строительные материалы, бетонные плиты. В мае были уложены первые бетонные блоки. На протяжении всего периода велось строительство моста.

Отметим, что пешеходным мостом пользуются не только жители Голуни, но и обитатели близлежащих поселков.