В Орловской области открыли новый пешеходный мост через реку Раковка

Фото: районная газета «Новосильские вести»

Мост был крайне необходим местными жителями, так как он дает возможность быстро и безопасно добраться до Голунской средней школы. Об этом сообщает районная газета «Новосильские вести».

Работы по сооружению новой переправы были начаты еще весной. Рабочие подготовили строительные материалы, бетонные плиты. В мае были уложены первые бетонные блоки. На протяжении всего периода велось строительство моста.

Отметим, что пешеходным мостом пользуются не только жители Голуни, но и обитатели близлежащих поселков.