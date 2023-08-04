В витринных окнах краеведческого музея откроется выставка ко Дню города

. Фото: Елена Зябкина

Орловцы смогут узнать на выставке о героических эпизодах биографий воинов, освободивших Орел и водрузивших над городом Красные флаги. Она начнет работу в 12.00, 5 августа.

80 лет назад, 5 августа 1943 года в небе над Орлом гордо развевались Красные флаги – символы освобождения города от немецкой оккупации.

Экспозиция посвящена воинам из 5-й, 129-й и 380-й стрелковых дивизий, освобождавших Орел и удостоенных за это почетного наименования «Орловских», водружали Красные флаги над высотными зданиями в областной столице. В основном это были колокольни православных храмов – Покровской, Ахтырской, Преображенской, Богоявленской церквей, а также многоэтажные здания.

Выставка впервые рассказывает о фактах водружений с документальным подтверждением из наградных листов героев, отмеченных за этот подвиг боевыми орденами.

Возрастное ограничение 6+