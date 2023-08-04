Экс-директора ТТП в Орле будут судить за злоупотребление полномочиями и мошенничество

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В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя МУП «ТТП». Он обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Также под суд пойдет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в мошенничестве.

По данным следствия, бывший и.о. гендиректора предприятия знал, что работы по замене масла и фильтров на девяти автобусах предприятия выполнены и повторно проводить эти работы не нужно. Однако он решил незаконно получить денежные средства ТТП.

- Для этого мужчина заключил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. При этом он не собирался проводить эти работы. Подчиненные сотрудники, не зная о преступных действиях своего начальника, перечислили предпринимателю 270 000 рублей по договору, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Одновременно предприниматель подготовил фиктивные наряд-заказы и акты о выполнении работ, которые передал для оплаты. В результате этих действий предприятию был причинен ущерб в размере 270 000 рублей.