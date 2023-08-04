Настольную игру «Крестьянские бега» разработали креативщики из Орла

Фото: правительство Орловской области

Креативная группа из Орла «Наша Кириллица» разработала новую настольную игру «Крестьянские бега: за вольной грамотой по орловским конубрям». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Сюжет игры основан на жизни крестьян и дворян Орловской губернии 19 века. Игрокам предстоит собирать сувениры и преодолевать препятствия в старинных городах Орловщины. Маршрут игры включает Болхов, Мценск, Новосиль, Ливны, Малоархангельск и Дмитровск.

- По легенде, шесть крестьян по заданию своего барина путешествуют по старинным городам Орловщины, собирая диковинки-сувениры, преодолевая препятствия, добывая вознаграждения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что игра была разработана как универсальный сувенирный продукт Орловской области. В ходе трехмесячной работы над проектом было проведено тестирование и внесены правки, чтобы сделать игру более динамичной и стратегической.

Игра будет представлена на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.