Во Мценске из-за короткого замыкания загорелся двухэтажный жилой дом

Сообщение о пожаре по улице Болховской во Мценске поступило накануне вечером. Горел двухэтажный деревянный дом. Возгорание произошло на кухне. Огонь мог перекинуться на другие помещения и рядом стоящий жилой дом. Сотрудники пожарно-спасательной части №10 Мценска эвакуировали троих жильцов и приступили к тушению пожара. С помощью добровольцев им удалось отстоять от огня два жилых дома, две хозяйственные постройки, гараж и катер.

- В результате пожара выгорело кухонное помещение, остальные помещения закопчены. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.