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НовостиОбщество4 августа 2023 10:00

Главврач орловской Детской поликлиники передал участникам СВО личный УАЗ

Орловский врач Геннадий Захарченко сам привез военным автомобиль
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, главный врач Детской поликлиники № 1 города Орла Геннадий Захарченко лично доставил автомобиль российским танкистам в зону специальной военной операции.

Отметим, что прежде чем передать УАЗ военнослужащим, главный врач Детской поликлиники его отремонтировал и покрасил. Кроме того, вместе с коллективом медучреждения автомобиль заполнили продуктами питания, которые также доставили военнослужащим.

Автомобиль поможет участникам СВО мобильно передвигаться по линии боевого соприкосновения, выезжать для разведывательной деятельности.