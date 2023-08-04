Главврач орловской Детской поликлиники передал участникам СВО личный УАЗ

Фото: сайт правительства Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, главный врач Детской поликлиники № 1 города Орла Геннадий Захарченко лично доставил автомобиль российским танкистам в зону специальной военной операции.

Отметим, что прежде чем передать УАЗ военнослужащим, главный врач Детской поликлиники его отремонтировал и покрасил. Кроме того, вместе с коллективом медучреждения автомобиль заполнили продуктами питания, которые также доставили военнослужащим.

Автомобиль поможет участникам СВО мобильно передвигаться по линии боевого соприкосновения, выезжать для разведывательной деятельности.