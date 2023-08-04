Орловские спасатели вызволили мать с тремя детьми из закрытой квартиры

Фото: Елена Зябкина

Во Мценске сотрудники МЧС освободили женщину и троих детей из закрытой квартиры по улице Болховской. Замок входной двери заклинило, и хозяева не смогли открыть его самостоятельно, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Орловской области. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри.

- Там они обнаружили хозяйку квартиры и троих детей, которые оказались в ловушке из-за заклинившего замка, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки орловские спасатели совершили 19 выездов: 6 – на ликвидацию возгораний и 13 – на помощь населению.