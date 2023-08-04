В Орле открыли памятную доску экипажу бомбардировщика ИЛ-4

Фото: пресс-службв губернатора Орловской области

Торжественное мероприятие состоялось 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Часть экипажа советского бомбардировщика ИЛ-4 погибла 5 июля 1942 года на железнодорожной станции Орла во время выполнения боевого задания по уничтожению вражеских эшелонов. В честь двух погибших летчиков в областной столице были названы улицы Абрамова и Соколова. Но теперь увековечены имена всего экипажа.

− События всех военных лет неразрывно связаны между собой. Это единая история патриотизма, подвига, мужества и самопожертвования, верности воинскому долгу и Отечеству. Орловчане всецело поддерживают инициативы по сохранению памяти о подвигах наших воинов. Сегодня – очередной такой шаг: в честь экипажа самолета ИЛ-4, сбитого фашистскими захватчиками в небе над Орлом 5 июля 1942-го года, открывается мемориальная доска,− отметил губернатор Андрей Клычков, обращаясь к присутствующим.

Губернатор отметил, что Орловщина всегда будет помнить и чтить патриотов и подпольщиков, спасших жизни сотен красноармейцев. Благодаря их подвигу оккупанты не смогли сломить сопротивление советских людей.

Участники митинга почтили память всех советских воинов, погибших за свободу и независимость Отечества минутой молчания.

В конце мероприятия почетные гости возложили цветы к мемориальной доске.