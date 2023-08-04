В Орловской области появилось еще четыре населенных пункта воинской доблести

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

3 августа в региональной администрации Грамоты о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» получили представители села Борилово Болховского района, районного центра поселка Глазуновка, деревни Первый Воин Мценского района и деревни Соборовка Троснянского района.

Как отмечает пресс-служба правительства Орловской области, звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено указом губернатора Орловской области за мужество, стойкость и героизм, проявленные жителями населенных пунктов в борьбе за свободу и независимость Отечества.

– Мы преклоняемся перед подвигом, стойкостью, мудростью и терпением наших ветеранов. Свято чтим заветы всех представителей военного поколения. И самое главное – наши парни на фронте достойно продолжают дело дедов и прадедов, профессионально и четко решают поставленные задачи. И в мирном тылу орловчане также достойно помогают Российской Армии, понимая свою ответственность за будущее страны, – обратился к собравшимся губернатор Андрей Клычков.