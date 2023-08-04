Около 500 орловцев поучаствовали в территории добра в областном центре

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловцы и гости регионального центра в Детском парке приняли участие в мероприятии «Орел – территория добра. Мы вместе!» и молодежном фестивале «Читающая улица». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В рамках мероприятия была организована работа презентационных площадок НКО и волонтерских объединений региона, а также концертная программа.

Дипломами за активное участие в жизни региона и помощь его жителям отметили 20 некоммерческих волонтерских общественных организаций Орловщины. Все они представили свои проекты на территории добра.

Проект «Время читать» предложил для всех желающих целую «Читающую улицу», где каждый смог выбрать себе книгу по вкусу и прочитать ее. Благодаря проекту открывается бесплатный доступ к источникам новейших знаний Soft skills (гибких навыков) на базе открытой молодежной библиотеки, которая насчитывает более 250 книг. Библиотека работает на базе Молодежного ресурсного центра города Орла. В летний период она функционирует на открытых площадках. Дети приняли активное участие в викторинах и конкурсах.

Помимо этого, Детский парк на целый день превратился в выставочную площадку для фотоисторий «В объективе Добрых дел», посвященную Дню города Орла.