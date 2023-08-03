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НовостиОбщество3 августа 2023 15:01

На ремонт крыши лицея имени Булгакова в Орловской области потратят семь миллионов рублей

Решается вопрос и о обновлении всего здания гимназии в Ливнах
Елена Зябкина
Фото: сайт администрации Ливен

Фото: сайт администрации Ливен

В ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков сообщил что семь миллионов рублей выделят на капитальный ремонт крыши лицея имени Булгакова города Ливны.

– Продолжаем приводить в порядок образовательные учреждения региона. Особо стоит отметить лицей имени Булгакова в Ливнах. Здание имеет статус памятника культуры регионального значения. Благодаря активности администрации, педагогов, родителей принято решение выделить семь миллионов рублей на капитальный ремонт его крыши, – сказал глава региона.

Помимо этого, по словам Андрея Клычова, обсуждается вопрос о выделении дополнительного финансирования, в том числе федерального, для проведения полного ремонта здания лицея.