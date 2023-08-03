Более 200 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур намолочено орловскими аграриями

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О промежуточных итогах уборочной кампании в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Уже сейчас в регионе работники сельского труда намолотили более 200 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

– Радуют первые успехи наших аграриев. Убрано уже более 30 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых культур. Причем урожайность - более 56 центнеров на гектар, что существенно выше урожая прошлого года. Урожайность рапса составляет 36,3 центнеров на гектар. Картофель убран на 65 гектаров с урожайностью 332 центнеров на гектар, – отметил глава региона.

Андрей Клычков подчеркнул, что уборочная кампания только набирает свой ход. К активным работам приступило более половины районов области.