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НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:57

Несовершеннолетняя брянчанка предстанет перед судом в Орле за сбыт наркотиков

Преступление жительница Брянской области совершила в апреле 2023
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Брянской области. Девушку обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Из материалов уголовного дела известно, что юная брянчанка в апреле 2023 года находилась в гаражном кооперативе на территории Заводского района города Орла. При себе у девушки были наркотики, из части которых она сделала закладки, другую часть она сохранила для следующих тайников.

– В рамках проводимых сотрудниками органов внутренних дел оперативных мероприятий указанные объекты в особо крупном размере были изъяты. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.