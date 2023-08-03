Несовершеннолетняя брянчанка предстанет перед судом в Орле за сбыт наркотиков

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Брянской области. Девушку обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Из материалов уголовного дела известно, что юная брянчанка в апреле 2023 года находилась в гаражном кооперативе на территории Заводского района города Орла. При себе у девушки были наркотики, из части которых она сделала закладки, другую часть она сохранила для следующих тайников.

– В рамках проводимых сотрудниками органов внутренних дел оперативных мероприятий указанные объекты в особо крупном размере были изъяты. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.