В Орловской области запретили использовать пиротехнику

. Фото: Елена Зябкина

Запрет на продажу и использование пиротехнических изделий в Орловской области вводится с 3 по 6 августа. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Запрет введен в целях обеспечения мер безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Помимо этого, с 3 по 6 августа включительно физическим и юридическим лицам запрещено использование пиротехнических изделий (фейерверков, салютов, петард и других изделий), а также их продажа.