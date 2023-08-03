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НовостиОбщество3 августа 2023 11:07

В Орловской области запретили использовать пиротехнику

Орловцы не смогут купить фейерверки в ближайшие несколько дней
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

Запрет на продажу и использование пиротехнических изделий в Орловской области вводится с 3 по 6 августа. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Запрет введен в целях обеспечения мер безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Помимо этого, с 3 по 6 августа включительно физическим и юридическим лицам запрещено использование пиротехнических изделий (фейерверков, салютов, петард и других изделий), а также их продажа.