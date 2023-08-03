Государственный архив Орловской области пополнился документами маршала Александра Василевского

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС.

Региональное отделение Военно-исторического общества передало Государственному архиву Орловской области ряд подлинных документов, принадлежавших маршалу Александру Василевскому. Процедура передачи документов прошла в музее Великой Отечественной войны Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Отметим, что в число переданных документов вошли 10 писем, написанных Александром Василевским учителям Голунской школы уже в послевоенное время. Маршал Василевский в период сентября 1918 – марта 1919 годов работал учителем в этой школе. Тогда эта школа относилась к Голунской волости Новосильского уезда Тульской губернии. В послевоенное время маршал поддерживал связь со своими коллегами, с которыми ему довелось работать пусть и непродолжительное время.

В Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС рассказали, что краеведам – представителям регионального отделения Военно-исторического общества в Орловской области при подготовке телепередачи, съемки которой проходили в селе Голунь, случайно удалось обнаружить письма маршала Василевского. Источниковедческий анализ писем и беседы со старожилами помогли подтвердить их подлинность.