Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2023 10:02

В Орловской области утонул молодой мужчина

Происшествие на воде случилось вечером, 2 августа
Елена Зябкина
.

.

Фото: Елена Зябкина

О том, что в поселке Глазуновка в пруду Канатка рядом с улицей Кирова, возможно, утонул мужчина стало известно около пяти вечера, 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На место происшествие прибыли оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели-водолазы поисково-маневренной группы отряда «Водный» областной поисково-спасательной службы. Через некоторое время поисков, в семь вечера было обнаружено тело утонувшего 31-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 1 августа во Мценске случилось подобное происшествие. Мужчину также не удалось спасти.

Всего в Орловской области за сутки, по данным МЧС, случилось 16 различных происшествий.