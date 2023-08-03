В Орловской области утонул молодой мужчина

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О том, что в поселке Глазуновка в пруду Канатка рядом с улицей Кирова, возможно, утонул мужчина стало известно около пяти вечера, 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На место происшествие прибыли оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели-водолазы поисково-маневренной группы отряда «Водный» областной поисково-спасательной службы. Через некоторое время поисков, в семь вечера было обнаружено тело утонувшего 31-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 1 августа во Мценске случилось подобное происшествие. Мужчину также не удалось спасти.

Всего в Орловской области за сутки, по данным МЧС, случилось 16 различных происшествий.