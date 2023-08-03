В Орле прошел митинг памяти Героя Советского союза Леонтия Гуртьева

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Митинг и возложение цветов к памятнику Леонтия Николаевича, посвященные 80-летию со дня его гибели состоялись в сквере носящем имя Героя Советского союза. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

– Ровно 80 лет назад в этот день погиб отважный генерал, талантливый советский военачальник, герой Сталинграда и Орла – Леонтий Николаевич Гуртьев. История его боевого пути и подвига известна на Орловщине. Сформированная в городе Омске, 308-я гуртьевская дивизия покрыла себя неувядаемой славой в Сталинграде. В своей жизни Леонтий Николаевич Гуртьев был примером чести, смелости и отваги, воплощением идеалов служения Отечеству. После гибели – его имя стало легендой, – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В ходе контрнаступления на Орловско-курской дуге 308-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Гуртьева сражалась на самых ответственных, тяжелых направлениях, прорывая сильно укрепленную оборону врага, внеся значительный вклад в разгром противника и освобождение Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

Леонтий Гуртьев погиб 3 августа 1943 года в бою за город Орел у деревни Калиновка Орловского округа: во время минометного обстрела фашистами наблюдательного пункта дивизии он закрыл своим телом командующего 3-й армией генерала Горбатова. Похороны Гуртьева прошли в уже освобожденном Орле 7 августа 1943 года.