В Орловской области благоустроили «Землю вятичей»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Парк «Земля вятичей» в поселке Кромы Орловской области пережил масштабное благоустройство. Торжественное открытие парка состоится 6 августа. Жители и гости поселка смогут насладиться новыми уютными зонами, детскими и спортивными площадками, прогуляться по красивым аллеям. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Проект парка стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На благоустройство «Земли вятичей» потратили 70 миллионов рублей.