В Орловской области обустроили дворы еще четырех домов

Фото: администрация Орла

Благоустройство еще одной дворовой территории завершилось в поселке Покровское Орловской области. В рамках реализации нацпроекта завершены работы по благоустройству двора по улице Волынкина домов №1,3, улице Лесная дом №35.

Выполнены работы по асфальтированию проезжей части, устройству тротуаров, установлены скамейки, а также произведен монтаж системы освещения. Общая стоимость работ составила 1,6 миллиона рублей.

Подходит к концу и благоустройство двора по улице Ленина, дома №16 в селе Сосково. В ходе работ был завезен песок, щебень, установлен бордюрный камень и уложен асфальт для автомобилей, а также заасфальтирована пешеходная дорожка. Планируется установить скамьи и светильники. Завершить работу по благоустройству дворовой территории планируется до 1 августа.

Как отмечает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», все благоустроенные дворовые территории проходят «Народную приемку».