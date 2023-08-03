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НовостиОбщество3 августа 2023 6:48

В Детском парке Орла состоится фестиваль воздушных змеев «Парим под облаками»

Участие в фестивале сможет принять любой желающий
Елена Зябкина

Мероприятие в Детском парке Орла пройдет 4 августа на футбольном поле. Начало фестиваля состоится в 15:00.

Для участия в фестивале надо всего лишь в указанное время прийти со своим воздушным змеем в Детский парк и запустить его.

Отметим, что с 31 июля по 4 августа «Детский парк» организует фотоконкурс «Парим под облаками». Для участия в нем необходимо сделать фотографии любого жанра по тематике «Парим под облаками», то есть фотография сюжетно должна отображать участника и его действие с воздушным змеем на территории Детского парка.

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить заявку на адрес электронной почты: park.kmo@mail.ru с пометкой «конкурс». От каждого участника принимается не более двух фотографий.