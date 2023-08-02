Орловец ответит перед судом за причинение смерти по неосторожности

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Из материалов дела известно, что обвиняемый мужчина в конце июня 2023 года управлял трактором с присоединенным к нему устройством для опрыскивания посевов на сельскохозяйственном поле, которое, в свою очередь, было расположено вблизи села Кутафино Кромского района Орловской области. Вместе с орловцем находился его 23-летний знакомый.

– В процессе сборки опрыскивателя обвиняемый нарушил правила эксплуатации устройства и задел одной из его штанг воздушную линию электропередач. Находящийся в непосредственной близости от трактора и опрыскивателя его знакомый был поражен электрическим током и погиб на месте происшествия, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас предварительное следствие завершено и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.