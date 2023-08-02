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НовостиОбщество2 августа 2023 12:18

В Орле отметили День Воздушно-десантных войск

Патриотическая акция прошла в областном центре Орловщины
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Орле открыла торжественная патриотическая акция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По сложившейся традиции возле памятника Участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе «голубые береты» собрались почтить сложившиеся годами традиции. Десантники почтили память павших товарищей минутой молчания. Затем они прошли по бульвару Победы и возложили цветы к бюсту Рязанцева — десантника, погибшего 1 марта 2000 года, уничтожив 15 чеченских боевиков, а также Героя России Скворцова, героев-разведчиков Санько и Образцова, и Почетного гражданина Орла Горбатова.

После празднование продолжилось в сквере Героев-десантников.