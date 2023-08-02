В Орле обсудили безопасность во время празднования годовщины освобождения региона

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Участники заседания оперштаба обсудили обеспечение мер безопасности во время празднования 80-й годовщины освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

В областном центре запланировано проведение 64 праздничных мероприятий, наиболее массовыми из которых являются: митинг памяти в сквере Танкистов, торжественная церемония возложения гирлянды славы к стеле «Орел − город воинской славы» на бульваре Победы, Фестиваль русского гостеприимства в парке Победы, праздничные мероприятия на площади Ленина, фейерверк, а также Межрегиональный фестиваль духовых оркестров, Фестиваль цветов.

В пресс-службе правительства Орловской области отметили, что доступ автомобилей на массовые мероприятия будет запрещен. Помимо этого, в местах массового пребывания людей запрещено использование средств индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды).

Помогать обеспечивать порядок на территории города будут члены Народной дружины Орловской области «Бригада Катукова».