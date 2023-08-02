В Орле впервые состоится открытый межрегиональный фестиваль «Фанфары Побед»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мероприятие, посвященное 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 457-й годовщине основания города Орла, состоится 4 августа. Фестиваль «Фанфары Побед» пройдет в Орле впервые. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В 18 часов стартует марш-парад духовых оркестров от памятника Николаю Лескову через Александровский мост по улице Ленина до площади Ленина.

Оно объединит 11 духовых оркестров и мажореток. В это время на площади Ленина выступит Военный оркестр Академии ФСО России.

Гала-концерт фестиваля начнется в 19:00.

Все коллективы представят свои визитные карточки, совместно исполнят ряд композиций. Состоится «Музыкальный баттл» детских оркестров.