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НовостиОбщество2 августа 2023 10:59

В Орле впервые состоится открытый межрегиональный фестиваль «Фанфары Побед»

В фестивале поучаствуют 11 духовых оркестров
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мероприятие, посвященное 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 457-й годовщине основания города Орла, состоится 4 августа. Фестиваль «Фанфары Побед» пройдет в Орле впервые. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В 18 часов стартует марш-парад духовых оркестров от памятника Николаю Лескову через Александровский мост по улице Ленина до площади Ленина.

Оно объединит 11 духовых оркестров и мажореток. В это время на площади Ленина выступит Военный оркестр Академии ФСО России.

Гала-концерт фестиваля начнется в 19:00.

Все коллективы представят свои визитные карточки, совместно исполнят ряд композиций. Состоится «Музыкальный баттл» детских оркестров.