Орловцы доставили участникам СВО 100 тонн питьевой воды

Фото: сайт правительства Орловской области

Очередная 20-тонная партия воды была разгружена и передана нашим бойцам в районе города Попасная Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Вокруг – боевые действия, в нескольких километрах Артёмовск и Соледар, за освобождением которых следила вся страна. Обстановка там остается сложной. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь бойцам. Они борются с противником, мы – помогаем им бороться с жаждой и нехваткой воды, – отметил Андрей Клычков.

На сегодняшний день Орловская область доставила в зону СВО первые 100 тонн бутилированной воды из 200 тонн, которые были закуплены. Как отметил глава региона, территории, люди Луганской Народной Республики и Орловщины исторически связаны. Уроженец Попасной, Герой Советского Союза Канунников погиб на Орловско-Курской дуге.