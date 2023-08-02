Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2023 9:29

В Орловской области велосипедистка отправилась в больницу после аварии

ДТП случилось вечером, 1 августа, во Мценске
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

По данным орловской Госавтоинспекции, 1 августа 42-летний водитель«Шевроле Кобальт», ехал по улице Машиностроителей со стороны улицы Зарощенская в сторону улицы Тургенева Мценска. В 18:50 в районе дома №8 по улице Машиностроителей при повороте на прилегающую территорию мужчина сбил 38-летнюю женщину на велосипеде «Trek».

В результате ДТП велосипедистка получила повреждения, после осмотра медиками ее госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.