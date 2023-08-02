На летних каникулах трудоустроились 1,2 тысячи орловских подростков

Фото: администрация Орла

Юные орловцы в августе трудятся в экологических отрядах Объединенного муниципального заказчика и городской Спецавтобазы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Орловская компания по производству и продаже сувенирной продукции выделила для подростков вакансии сборщиков-упаковщиков. Также укладчиками-упаковщиками ребята работают в магазине одной из торговых сетей. Кухонными рабочими – в сети кафе. Подсобными рабочими – на производственном предприятии.

Орловский медицинский колледж предоставил одну вакансию для юного лаборанта.

В Ливенском и Верховском районах с центрами занятости подписали договоры на трудоустройство ребят подсобными рабочими в местные сельскохозяйственные предприятия. Их работа – помощь по уходу за животными и растениями, участие в уборочной компании.

Ребята работают также в своих школах, помогая подготовить здания к новому учебному году.

Отмечается, что труд подростков оплачивается. Сумма складывается из заработка от работодателя и материальной поддержки от службы занятости. Величина зарплаты от работодателя зависит от количества отработанных часов и рассчитывается от суммы заработка за полный день, указанной работодателем. Сумма эта не ниже установленной величины минимального размера оплаты труда (16 242 рублей).

Кроме того, орловцы получают материальную поддержку от службы занятости составляет 1,5 тысяч рублей за отработанный месяц.