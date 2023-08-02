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НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:54

В Орловской области утонул мужчина

Тело орловца обнаружили в реке Зуша во Мценске
Елена Зябкина
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Фото: Елена Зябкина

О найденном теле очевидцы оповестили МЧС около пяти вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Очевидец рассказал, что в реке Зуша в районе улицы Мира во Мценске утонул мужчина. Спустя некоторое время спасатели поисково-маневренной группы ПСО «Водный» областной ПСС и 10-й ПСЧ Мценска в 10 метрах от берега обнаружили тело мужчины. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области произошло девять различных происшествий.