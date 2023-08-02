На чемпионате Орла по парусному спорту соберутся более 50 спортсменов

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Фото: Елена Зябкина
С 3 по 5 августа в акватории озера Светлая жизнь пройдут соревнования, посвященные Дню города и 80-й годовщине освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Участие в первенстве и чемпионате Орла примут спортсмены из Липецка, Воронежа, Москвы, Курчатова, Курска, Ярославля и Орла.
Областную столицу представят воспитанники спортивной школы № 10, студенты ОГУ имени Тургенева.
В их числе победитель Кубка Черноземья по парусному спорту в Воронеже Тимофей Костиков, победитель регаты Кубок героев Космоса в Москве Дмитрий Митрохин, призер регаты «Ярослав Мудрый» София Самойленко, победитель этапа Кубка Студенческой Лиги в Курчатове Афанасий Ступин.
Медали турнира разыграют в классах «Оптимист», «Луч», «Луч-мини», «Снайп».
Торжественное открытие состязаний состоится 3 августа в 14 часов. Заплывы стартуют 4 августа в 10 часов.