На чемпионате Орла по парусному спорту соберутся более 50 спортсменов

. Фото: Елена Зябкина

С 3 по 5 августа в акватории озера Светлая жизнь пройдут соревнования, посвященные Дню города и 80-й годовщине освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Участие в первенстве и чемпионате Орла примут спортсмены из Липецка, Воронежа, Москвы, Курчатова, Курска, Ярославля и Орла.

Областную столицу представят воспитанники спортивной школы № 10, студенты ОГУ имени Тургенева.

В их числе победитель Кубка Черноземья по парусному спорту в Воронеже Тимофей Костиков, победитель регаты Кубок героев Космоса в Москве Дмитрий Митрохин, призер регаты «Ярослав Мудрый» София Самойленко, победитель этапа Кубка Студенческой Лиги в Курчатове Афанасий Ступин.

Медали турнира разыграют в классах «Оптимист», «Луч», «Луч-мини», «Снайп».

Торжественное открытие состязаний состоится 3 августа в 14 часов. Заплывы стартуют 4 августа в 10 часов.