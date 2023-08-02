В лагерях области в августе для орловских школьников организуют семь профильных смен

Фото: Елена Зябкина

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, профильная смена «Дети, мир, красота!» состоится с 1 по 14 августа в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Елочка» состоится. Помимо этого в «Елочке» с 16 по 29 августа будет проходить смена «Первый салют», посвященная 80-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» подготовил смену «Первый салют». Она будет проходить с 3 по 16 августа.

В детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Дружба» с 7 по 13 августа пройдет профильная смена «Дружное лето».

С 6 по 19 августа активных участников областной пионерской организации «Орлята» ждет смена «Наше время» в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Космос». Здесь же с 16 по 29 августа будет проходить профильная смена для волонтеров «Под флагом добра».

А вот детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сосновый бор», например, примет юных спортсменов. Смена пройдет с 14 по 27 августа.