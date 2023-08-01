В Орловской области экс-начальница отдела таможенного поста отправится на скамью подсудимых

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Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделов Орловского таможенного поста Курской таможни. Женщина обвиняется в совершении 12 преступлений.

– Следствием установлено, что обвиняемая в период с ноября 2019 по май 2021 года вносила предложения руководству Орловского таможенного поста о премировании четверых сотрудников, от которых впоследствии вопреки интересам службы незаконно требовала перечислять ей часть денежных средств. Таким образом женщина незаконно получила денежные средства на сумму свыше 144 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Отметим, что уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области.

Сейчас предварительное следствие уже завершено, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.